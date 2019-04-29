Посольство РФ в Афганистане пригласило на прием в честь Дня Победы бывшего члена Талибана, запрещенного в России

Российское посольство в Афганистане пригласило на прием в честь Дня Победы бывшего члена террористической организации Талибан, запрещенной в России. Об этом «Эху Москвы» рассказал пресс-атташе посольства Никита Ищенко, отвечая на вопрос о фотографиях талибов с георгиевскими ленточками на праздничном вечере в дипмиссии. Эти снимки Ищенко выложил на своей странице ВКонтакте. В интервью «Эху Москвы» он подчеркнул, что бывший член движения Талибан, оказавшийся в числе гостей, сейчас является мирным активистом. Ищенко добавил, что в посольство не могут быть приглашены действующие члены террористической организации.