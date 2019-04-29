В посольстве РФ в Афганистане заявили, что люди с приема по случаю Дня победы уже не являются активистами «Талибана»

Активисты, запечатленные с георгиевскими ленточками на фотографиях с приема в посольстве РФ в Афганистане, уже давно не являются членами террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-атташе посольства РФ в Афганистане Никита Ищенко.

«В посольстве был прием по случаю Дня Победы. На него были приглашены представители всех политических кругов Афганистана. Среди них был бывший функционер движения «Талибан», который им не является уже в течение долгого времени», — отметил он.

По словам Н.Ищенко, «во время правления талибов этот человек занимал пост генпрокурора, сейчас же он является мирным активистом и участником межафганского диалога в Москве». «На приеме не было действующих членов «Талибана», их просто не могло быть — такой практики не существует. Это бывшие функционеры талибов, которые сейчас выступают за мирный процесс в Афганистане», — подчеркнул он.

Что касается георгиевские ленточек, Н.Ищенко рассказал, что их раздавали всем гостям на входе.