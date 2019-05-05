В Федеральной службе исполнения наказаний не исключили участия в акции «Бессмертный полк» всех российских колоний

Об этом сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко. Он назвал это неплохой идеей и отметил, что у многих заключенных воевали бабушки, дедушки и отцы.

Ранее сайт «Саратов-Экспресс» сообщил со ссылкой на региональное управление ФСИН, что заключенные одной из саратовских колоний возложат цветы к памятнику Неизвестному солдату, который сейчас реставрируют, а затем поучаствуют на территории в акции «Бессмертный полк».