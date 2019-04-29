В посольстве России в Афганистане уверяют, что не приглашали действующих членов Талибан на прием в честь Дня Победы

В посольстве России в Афганистане уверяют, что не приглашали действующих членов террористического движения Талибан на прием в честь Дня Победы. Пресс-атташе дипмиссии Никита Ищенко сказал в интервью «Эху», что на фотографиях, которые он разместил в своих соцсетях, запечатлены бывшие участники движения, в том числе, бывший генеральный прокурор правительства талибов.

Ранее корреспондент «Эха» обратил внимание на снимки Ищенко, сделанные в посольстве во время приема, приуроченного к 9 Мая, где талибы позировали с георгиевскими ленточками на одежде. Движение Талибан запрещено в России.