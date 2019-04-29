Гражданские активисты провели одиночный пикет с призывом обменять пленных и заключённых между Россией и Украиной

Гражданские активисты сегодня провели очередной одиночный пикет с призывом освободить режиссёра Олега Сенцова и обменять всех пленных и заключённых между Россией и Украиной. Акция прошла в центре Москвы возле кинотеатра Художественный. Одиночные пикеты с аналогичными требованиями идут больше полугода. По будним дням активисты стоят возле администрации президента, а по выходным — в местах массового скопления людей. Основная цель убедить Россию в необходимости обмена, сказал «Эху» один из пикетчиков, гражданский активист Константин Котов.

По словам активиста, столичные власти неоднократно отказывались под разными предлогами согласовать массовый пикет с аналогичными требованиями. Напомним, что режиссёр Сенцов получил 20 лет колонии. За решёткой он инициировал кампанию по освобождению украинских политзаключённых.