В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах. Теперь сервисы должны проверять номера пользователей через операторов связи и делать это не более, чем за двадцать минут. Если оператор не ответит в срок или не найдет данных об абоненте, пользователь не сможет пройти проверку.

Это постановление неисполнимо, сказал в интервью «Эху» исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев.

В Роскомнадзоре ранее подчеркивали, что новые правила никак не повлияют на тайну переписки.