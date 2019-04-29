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Эксклюзив Эха 15:00, 05 мая 2019

Представители террористического движения «Талибан» надели на себя георгиевские ленточки

Это произошло, предположительно, на приеме в российском посольстве в Афганистане.

Снимки, на которых талибы запечатлены с символическими черно-оранжевыми ленточками, выложил в социальной сети дипломат Никита Ищенко. На фото обратило внимание «Эхо Москвы». На сайте российского посольства в Кабуле Ищенко числится в должности пресс-аташе. Сам молодой человек позирует на фото рядом с бородатыми мужчинами в традиционной афганской одежде. Выше подпись: «талибы & георгиевская ленточка». Судя по всему, снимки были сделаны во время официального приема, посвященного Дню победы. Каждый год российские дипмиссии проводят подобные мероприятия по всему миру и посольство в Кабуле не стало исключением.

Стоит напомнить, что движение «Талибан» признано международным сообществом и в том числе Россией, террористическим и запрещено в нашей стране. Какая связь может быть между террористами и символом победы в Великой отечественной войне, непонятно. К слову, уже на следующей неделе подобные ленточки наденут многие ветераны и другие россияне. В том числе и президент Владимир Путин.

В российском МИД публикацию прокомментировать отказались.



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