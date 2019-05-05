В Москве обокрали квартиру заместителя префекта Юго-восточного административного округа

У Юрия Беседина похитили имущество на сумму более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник уточнил, что из квартиры на Боровском шоссе вынесли, в том числе, наличные, часы элитных марок и шубы. Пострадавший обратился в полицию.

Официально в пресс-службе столичного управления МВД сказали, что к ним обращался мужчина по поводу такой кражи, однако он сказал, что нигде не работает.