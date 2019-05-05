Премьер Израиля распорядился продолжать массированные атаки против палестинских боевиков из сектора Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать массированные атаки против палестинских боевиков из сектора Газа. С соответствующим заявлением он выступил на воскресном заседании кабинета министров. Ранее газета «Гаарец» сообщила, что из сектора Газа за сутки выпустили более четырехсот ракет по территории Израиля, который в ответ атаковал около двухсот объектов ХАМАС и запрещенной в России группировке «Исламский джихад».