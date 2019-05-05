Младший брат президента Ирана получил тюремный срок по обвинению в коррупцию

Вину осуждённый не признал и хочет оспорить приговор.

Хуссейна Ферейдуна задержали около двух лет назад, его обвинили в финансовых махинациях. Затем отпустили под залог в 15 миллионов долларов. В чём именно состояло преступление следствие и защита не уточняли. Бывший вице-президент Ирана Хамид Багаи, который работал при Махмуде Ахмадинеджаде, утверждал, что родственник президента Рухани получил миллионы долларов за то, чтобы устроить кого-то в совет директоров одного из крупнейших банков страны. Ферейдун фигурировал и в скандале, связанном с завышением зарплат руководителям национальной страховой компании, отмечает телеканал Аль-Джазира. Брата президента Ирана также обвиняли в получении беспроцентных кредитов. Всё это нанесло мощный удар по репутации Рухани. Процесс по делу его младшего брата начался в Иране в феврале. Обвинения предъявили также ещё шести фигурантам. Сколько времени Ферейдун может провести за решёткой, не сообщается. Младший брат иранского президента заявил о нарушениях в ходе расследования уголовного дела в отношении него. Он категорически отверг обвинения и намерен оспорить приговор иранского суда в вышестоящей инстанции. Ферейдун работал дипломатом и советником президента Ирана, своего брата. 4 года назад он был спецпосланником от Исламской республики на переговорах по иранской ядерной программе.

Сторонники президента Рухани полагают, что дело против его брата – следствие борьбы за влияние религиозных консерваторов, в ведении которых находятся органы юстиции, и реформаторов, которых представляет иранский руководитель.