Суд в Кувейте потребовал более 65 миллионов долларов в качестве залога для освобождения осужденной россиянки

Мария Лазарева была обвинена в растрате средств местного портового управления.

Россиянка, получившая десять лет тюрьмы по делу о растрате, может выйти на свободу под залог в 20 миллионов кувейтских динар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя московской Торгово-промышленной палаты, который оказывает поддержку Марии Лазаревой. Новое слушание по ее делу запланировано через месяц.

Вице-президента и управляющего директора инвестиционной компании KGLI задержали в ноябре позапрошлого года. Вместе с Лазаревой также был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Обоих обвиняли в присвоении средств, которые вложило в инвестиционный фонд местное Портовое управление. Одновременно было возбуждено второе уголовное дело, однако в начале этого года деньги, якобы украденные у инвесторов, поступили на их счета со стопроцентной прибылью. По этому эпизоду Лазарева вышла под залог, а вот по делу о растрате из госбюджета получила десять лет.

Приговор Лазаревой обсуждался на государственном уровне. К кувейтским властям по этому делу обращался глава МИД Сергей Лавров и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.