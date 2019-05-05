Россия не исключает выхода из Европейской конвенции по правам человека. Такого сценария в диалоге с Брюсселем не исключил постпред нашей страны в Совете Европы.

Россия рассматривает «все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», а в случае отсутствия необходимого компромисса может выйти из Европейской конвенции по правам человека и даже из самого Совета Европы, заявил постпред в этой структуре Иван Солтановский. По его словам, Москва не жалеет, что в свое время вступила в совет Европы, так как это помогло «модернизировать правовую систему, гуманизировать судопроизводство» и интегрировать отечественное образование в европейское. При этом отношения России и Совета Европы на фоне крымских событий и войны на востоке Украины вот уже несколько лет не безоблачны. Сначала Москву ограничили в праве голоса в ПАСЕ, а в июне 2017 года Россия приостановила выплату взносов до полного восстановления полномочий своей делегации. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявлял, что этим Москва нарушает положения устава, согласно которому за невыплаты в течение двух лет государство может быть выведено из числа членов Совета. В конце июня этот срок уже наступит.

На апрельской сессии ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом в адрес России о выплате взносов в бюджет организации.