Дочь певицы Алсу, оказавшаяся в центре скандала после финала «Голос. Дети», намерена записать несколько новых песен

Дочь певицы Алсу, оказавшаяся в центре скандала после финала шоу «Голос. Дети», намерена записать несколько новых песен. 11-летняя Микелла Абрамова рассказала в интервью «Комсомольской правде», что потратит на это призовой гонорар, полученный за победу в конкурсе. Результаты голосования зрителей во время финального шоу сейчас проверяет компания по кибербезопасности Групп Ай Би, которая является партнером Интерпола. Она должна оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и выяснить, была ли накрутка.

Победа дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова вызвала неоднозначную реакцию зрителей. После этого Первый канал объявил, что проверит, могли ли результаты быть подтасованы.