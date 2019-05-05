Россия не исключает выхода из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы. Об этом сказал агентству РИА Новости постоянный представитель нашей страны при Совете Европы Иван Солтановский. Он сказал, что Москва рассматривает все варианты развития событий с точки зрения внешнеполитических последствий. Как отмечает газета «Коммерсант», после присоединения Крыма Россию в ПАСЕ лишили основных полномочий. Два года назад Москва перестала перечислять членские взносы в Совет Европы. Сейчас ее долг перед организацией составляет 60 миллионов евро.