Петербургский клуб «Зенит» в 5-й раз стал чемпионом России по футболу.

Победу команда получила досрочно – после того, как ближайший преследовать «Зенита», московский «Локомотив» со счетом 0:2 проиграл тульскому «Арсеналу» и потерял шансы обойти петербуржцев по количеству набранных очков.

Футболисты «Зенита» узнали о своей победе в самолете, — рассказал президент клуба Александр Медведев.

Сергей Семак стал первым, кому удалось выиграть чемпионат России и в качестве футболиста, и в качестве тренера, отмечает сайт Спортс.Ру.