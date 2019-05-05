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13:00, 05 мая 2019

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к готовности пред возможным американским вторжением

Об этом глава латиноамериканского государства сказал во время своего выступления на одной из военных базе перед пятитысячным строем солдат.

Мадуро, которому все еще удается сохранять контроль над значительной частью военных подразделений страны, сказал: «Вы должны быть готовы защитить родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя покусится на эту священную землю. Держите ухо востро с предателями и пятой колонной. Я верю в Вооруженные силы, а горстка предателей не может посрамить честь и образ армии в глазах всего мира». Слова президента приводит газета Correo del Orinoco. Мадуро назвал «провалившейся попыткой госпереворота» очередную серию протестных акций, которые сотрясали улицы Каракаса на уходящей неделе. При этом для подтверждения верности Боливарианской республике и ее лидеру на армейские учения в штат Кохедес Мадуро привез с собой всю верхушку венесуэльских Вооруженных сил. На этом фоне лидер оппозиции Хуан Гуайдо признал, что «финальный этап» свержения Мадуро пока откладывается и объяснил это нежеланием коррумпированного армейского командования переходить на сторону народа. Гуайдо в интервью The Washington Post заявил, что ожидал сложения полномочий Мадуро после массового перехода военных на его сторону. Но этого не произошло. Лидер протестов не исключил, что оппозиция может принять предложение вероятное Вашингтона о военном вмешательстве в конфликт, если таковое будет. На фоне массовых демонстраций сторонников оппозиции, Мадуро, как заявлял глава американского госдепартамента Майк Помпео, уже был готов к бегству из страны. Однако, не получил одобрения из Москвы. На Смоленской площади эти предположения назвали не соответствующими действительности.

В статусе временного главы Венесуэлы Хуана Гуайдо уже признали почти 50 стран, в том числе США и большинством стран Южной Америки.



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