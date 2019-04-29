В Свердловской области депутат Госдумы устроил стрельбу из автомата рядом с жилыми домами

Накануне в своих соцсетях Дмитрий Ионин писал, что автомат был игрушечным и стрелял его знакомый. В интернете появилось видеозапись стрельбы.

Сегодня в интервью «Эху» Ионин сказал, что сам взял в руки оружие. Автомат, по его словам, был охолощенным. Депутат добавил, что сожалеет о произошедшем; однако рад тому, что эта история, как он считает, помогла привлечь внимание к проблеме обманутых дольщиков.

По словам Ионина, после того, как он приехал в Камышлов разбираться с проблемами обманутых дольщиков, ему стали поступать звонки с требованием «отстать от застройщика».