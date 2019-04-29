В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Соответствующее постановление правительства минувшей осенью подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь мессенджеры должны проверять номера телефонов, с помощью которых регистрируются пользователи, направляя запрос операторам связи. При этом ответ от операторов должен поступать в течение 20 минут.

Этот закон неисполним, — сказал в интервью «Эху» исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев.

В Роскомнадзоре ранее подчеркивали, что новые правила никак не повлияют на тайну переписки.