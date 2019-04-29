Силовики пытаются сорвать гражданский форум «Свободные люди» в Новосибирске

Всем площадкам запретили принимать мероприятие, организованное «Открытой Россией».

Форум «Свободные люди» проходит не в самом Новосибирске, а в 30 километрах от города – сообщила пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич. По ее словам, только здесь мероприятие решились принять даже несмотря на давление со стороны силовиков – об этом Грязневич сказала «Эху Москвы».

Грязневич утверждает, что полицейские и сотрудники ФСБ потребовали от директора площадки прекратить форум. Вскоре во всем здании отключили свет и пообещали перекрыть воду.

Ранее похожие рекомендации поступили в адрес других залов, где «Открытая Россия» намеревалась провести свое мероприятие. Владельцы помещений, с которыми еще накануне были все договоренности, стали отказываться от сотрудничества с общественной организацией. Власти, судя по всему, серьезно взялись за форум «Свободные люди». Якобы помимо местных силовиков, здесь работают сотрудники из столицы.

Впрочем, к трудностям «Открытой России» не привыкать. Месяц назад организаторам отказали четыре площадки в Нижнем Новгороде. В одной из гостиниц, которая должна была принять форум, сказали, что им поступил звонок с требованием отменить мероприятие под угрозой приезда ОМОНа.

На форуме «Свободные люди» говорят о проблемах гражданского общества и медиа, а также о муниципальных выборах и трудностях работы региональной прессы.

Своими запретами и преследованиями власти добились лишь привлечения внимания к форуму «Открытой России», — отметил в интервью «Эху» участник мероприятия, политик Евгений Ройзман.

Форум «Свободные люди» посвящен проблемам гражданского общества и медиа, а также муниципальным выборам и трудностям, возникающим в работе региональной прессы.