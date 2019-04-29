Z Архив новостей новости
5 2 6 410
Эксклюзив Эха 12:30, 05 мая 2019

Эксперт: Постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона вряд ли будет реализовано

Постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона вряд ли будет реализовано на практике. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

Сегодня вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Процедура предполагает прямое взаимодействие мессенджера с мобильным оператором. При регистрации пользователя мессенджер теперь обязан запросить данные о нем у оператора. В свою очередь оператор должен предоставить информацию в течение 20 минут. Если процедура прошла успешно, то пользователю присваивается уникальный номер, по которому он может осуществить авторизацию. Этот уникальный номер будет внесен оператором в специальный реестр. В нем же будет указана информация о том, каким именно сервисом пользуется клиент.

В случае расторжения клиентом договора на оказание услуг с оператором, оператор обязан в течение суток сообщить мессенджеру об этом. Последний в свою очередь должен провести повторную идентификацию пользователя. Если мессенджеру не удается это сделать, то он обязан деавторизовать пользователя.

С точки зрения М.Климарева, «данный закон абсолютно нерабочий, потому что невозможно заставить мессенджеры каким-то образом взаимодействовать с операторами и наоборот». «Что касается пользователей, если появится такая система, я настоятельно не рекомендую пользоваться такими мессенджерами, потому что они априори будут небезопасными», — заключил он.

До вступления новых правил в силу мессенджеры проводили авторизацию пользователя с помощью кода, высылаемого в СМС-сообщении. За отказ работать по новым правилам для мессенджеров предусмотрен штраф в размере 1 млн руб., а также блокировка.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 апреля Поздравить…

5 270 6 6194 29.04
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 470 6 28228 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 253 6 15712 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 188 6 18753 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 117 6 12927 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 103 6 11741 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 278 6 33140 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 112 6 13426 30.04
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 297 6 41585 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 114 6 17917 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Ужасы раннего СССР: Комсомольская Пасха В школьных пионерских отрядах создавались кружки и уголки юных безбожников…

5 141 6 38601 28.04
Kфото, праздники, религия, история, общество, события
Человек из телевизора

Ксения Ларина Лев Гулько ведущие: Ксения Ларина, Лев Гулько

Нам ли говорить про то, что там выбирают украинцы, про Бандеру, Мазеп и прочих, если мы имеем на своих площадях бесконечные памятники тиранам и убийцам…

5 43 6 7145 04.05
#слушать 48:33 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kтв, общество, украина, передачи, видео
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8942 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 155 6 27099 30.04
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Победители Представьте себя, что в Германии полиция обрядилась в форму СС и гордо позировала на фото. Невозможно. Но в наших победных пустошах напялить одежу «русиш гестапо» не возбраняется…

5 256 6 46054 04.05
Kобщество, война, день победы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Венесуэла сегодня. Две новости рядом Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову…

5 153 6 27450 01.05
Kвенесуэла, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вступили в силу новые правила идентификации пользователей сетевых мессенджеров Теперь распознавание клиентов таких сервисов в обязательном порядке будет происходить в привязке к номеру телефона…

5 22 6 11048
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…

5 122 6 102921 01.05
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 47 6 8340 30.04
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Глухие согласные. Почему россияне так оскорбились итогом вокального телешоу «Голос.Дети» Россияне на время забыли об итогах и последствиях украинских выборов. Они начали активно обсуждать события в своей стране…

5 160 6 193850 29.04
Kтв, общество, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 42 6 167998 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7800368
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4021977

Сегодня в эфире