Эксперт: Постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона вряд ли будет реализовано

Постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона вряд ли будет реализовано на практике. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

Сегодня вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Процедура предполагает прямое взаимодействие мессенджера с мобильным оператором. При регистрации пользователя мессенджер теперь обязан запросить данные о нем у оператора. В свою очередь оператор должен предоставить информацию в течение 20 минут. Если процедура прошла успешно, то пользователю присваивается уникальный номер, по которому он может осуществить авторизацию. Этот уникальный номер будет внесен оператором в специальный реестр. В нем же будет указана информация о том, каким именно сервисом пользуется клиент.

В случае расторжения клиентом договора на оказание услуг с оператором, оператор обязан в течение суток сообщить мессенджеру об этом. Последний в свою очередь должен провести повторную идентификацию пользователя. Если мессенджеру не удается это сделать, то он обязан деавторизовать пользователя.

С точки зрения М.Климарева, «данный закон абсолютно нерабочий, потому что невозможно заставить мессенджеры каким-то образом взаимодействовать с операторами и наоборот». «Что касается пользователей, если появится такая система, я настоятельно не рекомендую пользоваться такими мессенджерами, потому что они априори будут небезопасными», — заключил он.

До вступления новых правил в силу мессенджеры проводили авторизацию пользователя с помощью кода, высылаемого в СМС-сообщении. За отказ работать по новым правилам для мессенджеров предусмотрен штраф в размере 1 млн руб., а также блокировка.