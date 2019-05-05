Жителей Курганской области с этого дня временно не пускают в леса из-за природных пожаров.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кургане и ещё четырёх районах области. В регионебушуют природные пожары, их уже больше ста. Им способствует жара и сильный ветер, сообщил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Полный запрет на посещение лесов чиновник назвал вынужденной мерой. Глава региона просит жителей не ездить в лес на шашлыки и не сжигать траву на участках. Вчерашний деньинтернет-издание znak.com называет «чёрным» дляобласти. В одном Кургане огонь охватил несколько населённых пунктов. Люди успели выбежать из горящих домов вместе с детьми. Но вынести документы и вещине удалось, они сгорели. У многих в огне погибли домашние животные. В посёлке Смолино, примерно в полутора километрах от Кургана тоже был сильный пожар, сгорело 5 домов. Улицы затянул едкий дым. Люди жалуются, что пожарных долго не было, а когда они приехали, то начали спасать не дома, а поливать землю около церкви, пишет znak.com. За это время ещё несколько построек загорелось. Пожары бушевали сразу в нескольких районах. К вечеру по данным издания свободных пожарных машин не осталось.

К тушению огня пожарный вертолёт не привлекали. Жителям сказали, что он не справится, поскольку горит вся Курганская область.