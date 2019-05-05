Z Архив новостей новости
5 7 6 354
12:00, 05 мая 2019

КНДР показала новые виды ракетного вооружения

КНДР показала новые виды ракетного вооружения. Во всяком случае, свидетельствующие об этом фотоснимки появились в северокорейской печати.

Пхеньян распространил кадры с учений, где применялись новые дальнобойные ракетные орудия и тактическое управляемое оружие. Ведущие СМИ КНДР показали фотографии с места проведенных учений. Агентство ЦТАК и газета «Нодон синмун» предоставили более десяти изображений с места проведения стрельб. На одном из кадров показан ракетный комплекс, размещенный на шасси многоосного тяжелого автомобиля высокой проходимости. Ранее они не демонстрировались. Исходя из этого, некоторые военные эксперты делают вывод, что КНДР испытала новый вид тактических управляемых ракет. На одном из представленных изображений показана стрельба реактивных систем залпового огня большого калибра, за пуском которых наблюдает Ким Чен Ын. Лидер КНДР сидит с биноклем на наблюдательном пункте за столом с цветной картой района учений, а за его спиной на больших мониторах изображены скалы в море, которые, предположительно являются целью атаки реактивных снарядов.

Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания почти полтора года назад. Тогда была испытана ракета, которая, как уверяли северокорейские власти, может нести ядерную боеголовку.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 апреля Поздравить…

5 270 6 6194 29.04
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 470 6 28228 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 253 6 15712 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 188 6 18753 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 117 6 12927 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 103 6 11741 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 278 6 33140 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 112 6 13426 30.04
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 297 6 41585 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 114 6 17917 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Ужасы раннего СССР: Комсомольская Пасха В школьных пионерских отрядах создавались кружки и уголки юных безбожников…

5 141 6 38601 28.04
Kфото, праздники, религия, история, общество, события
Человек из телевизора

Ксения Ларина Лев Гулько ведущие: Ксения Ларина, Лев Гулько

Нам ли говорить про то, что там выбирают украинцы, про Бандеру, Мазеп и прочих, если мы имеем на своих площадях бесконечные памятники тиранам и убийцам…

5 43 6 7145 04.05
#слушать 48:33 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kтв, общество, украина, передачи, видео
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8942 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 155 6 27099 30.04
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Победители Представьте себя, что в Германии полиция обрядилась в форму СС и гордо позировала на фото. Невозможно. Но в наших победных пустошах напялить одежу «русиш гестапо» не возбраняется…

5 256 6 46054 04.05
Kобщество, война, день победы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Венесуэла сегодня. Две новости рядом Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову…

5 153 6 27450 01.05
Kвенесуэла, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вступили в силу новые правила идентификации пользователей сетевых мессенджеров Теперь распознавание клиентов таких сервисов в обязательном порядке будет происходить в привязке к номеру телефона…

5 22 6 11048
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…

5 122 6 102921 01.05
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 47 6 8340 30.04
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Глухие согласные. Почему россияне так оскорбились итогом вокального телешоу «Голос.Дети» Россияне на время забыли об итогах и последствиях украинских выборов. Они начали активно обсуждать события в своей стране…

5 160 6 193850 29.04
Kтв, общество, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 42 6 167998 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7800368
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4021977

Сегодня в эфире