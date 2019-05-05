КНДР показала новые виды ракетного вооружения. Во всяком случае, свидетельствующие об этом фотоснимки появились в северокорейской печати.

Пхеньян распространил кадры с учений, где применялись новые дальнобойные ракетные орудия и тактическое управляемое оружие. Ведущие СМИ КНДР показали фотографии с места проведенных учений. Агентство ЦТАК и газета «Нодон синмун» предоставили более десяти изображений с места проведения стрельб. На одном из кадров показан ракетный комплекс, размещенный на шасси многоосного тяжелого автомобиля высокой проходимости. Ранее они не демонстрировались. Исходя из этого, некоторые военные эксперты делают вывод, что КНДР испытала новый вид тактических управляемых ракет. На одном из представленных изображений показана стрельба реактивных систем залпового огня большого калибра, за пуском которых наблюдает Ким Чен Ын. Лидер КНДР сидит с биноклем на наблюдательном пункте за столом с цветной картой района учений, а за его спиной на больших мониторах изображены скалы в море, которые, предположительно являются целью атаки реактивных снарядов.

Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания почти полтора года назад. Тогда была испытана ракета, которая, как уверяли северокорейские власти, может нести ядерную боеголовку.