В Великобритании раскрыли схему, по которой мигранты из Вьетнама попадают в королевство по российским визам

В Великобритании раскрыли схему, по которой нелегальные мигранты из Вьетнама попадают в королевство по российским визам. По некоторым данным, этой схемой пользуются около сорока тысяч человек в год.

За услуги по организации нелегального въезда преступники в среднем берут более 30 тысяч фунтов стерлингов. Это следует из доклада, опубликованного британскими властями. Выдержки из документа приводит газета The Sunday Times. Чтобы отработать эти деньги, многие мигранты соглашаются работать на фермах по производству наркотиков, или в сфере сексуальных услуг.

В качестве промежуточного пункта для переправки в Великобританию, как правило, используют Францию, Нидерланды или Россию. По итогам позапрошлого года по такой схеме в нашу страну въехали более 40 тысяч человек. Непосредственно в конечном пункте путешествия, то есть в Соединенном Королевстве, им предлагают работу. Например, парикмахером во вьетнамском салоне красоты в Лондоне с окладом в полторы тысячи фунтов стерлингов – пишет газета. При этом у них остаются паспорта, позволяющие въезжать и путешествовать по России.

Британские власти не владеют информацией о точном количестве проживающих в стране вьетнамцев. По некоторым оценкам, в Англии и Уэльсе их более 50-ти тысяч.