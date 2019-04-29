Депутат Госдумы Ионин готов понести ответственность за стрельбу из автомата во дворе жилого дома

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин готов понести ответственность за стрельбу из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы действительно приобрели охолощенный автомат, который стреляет холостыми патронами, чтобы подарить юнармейцам на сборы. Собственно, мы его проверили. Да, может быть, не в том месте, где это стоило делать. Если я виноват, пусть составляют протокол, я готов понести административную ответственность за нарушение общественного порядка. Понимаю, что как публичное лицо я не должен был этого делать. Других проблем в этой истории я не вижу», — сказал депутат.

Д.Ионин отметил, что сотрудники полиции приезжали на место инцидента, все осмотрели и никаких претензий пока не предъявили.

Он также добавил, что соберет сегодня пресс-конференцию, на которую принесет автомат, из которого производилась стрельба.