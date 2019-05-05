Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что потерпел неудачу при попытке свергнуть Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что потерпел неудачу при попытке свергнуть президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета Вашингтон пост. В интервью изданию Гуайдо сказал, что просчитался, когда надеялся на поддержку со стороны военных. На вопрос о том, что он сделает, если советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предложит ему вмешательство Вашингтона, Хуан Гуайдо ответил, что будет готов рассмотреть предложение в парламенте для решения кризиса в Венесуэле.