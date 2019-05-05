Сегодня сборная России сыграет третий заключительный матч Чешских Хоккейных Игр
Эта встреча будет последней перед чемпионатом мира.
Первые две встречи турнира стали для сборной России настоящим кошмаром. Сильнейший за последнее десятилетие состав, в котором встретились лучший бомбардир и лучший снайпер НХЛ и многочисленные обладатели Кубка Стэнли, наделал за 120 минут огромное количество детских ошибок, продемонстрировал абсолютное бессилие при игре в меньшинстве да и в атаке тоже все было весьма неубедительно. В матче с финнами наша команда четыре раза играла в меньшинстве и пропустила три шайбы. В игре со шведами, скандинавы реализовали два большинства из восьми. Все это тренеры, естественно проанализировали и результаты раздумий должны сегодня быть видны на площадке. По счастью все это случилось до начала чемпионата, значит есть время что-то исправить.
После матча наша команда возвращается в Россию, где продолжит подготовку, а 8 мая вылетит в Словакию. Первый матч на чемпионате мира россияне сыграют 10 мая против сборной Норвегии.