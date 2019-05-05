Спикер венесуэльского парламента признал неудачной попытку госпереворота

Хуан Гуайдо не исключил, что для выхода из внутриполитического кризиса может согласиться на иностранную интервенцию.

Попытка свергнуть Николаса Мадуро провалилась из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльской армии. Об этом Хуан Гуайдо сказал в интервью газете The Washington Post. Глава парламента, объявивший себя временным лидером страны, отметил, что если бы военные начали массово переходить на сторону протестующих, действующий президент сложил бы с себя полномочия. При этом он дал понять, что не сторонится помощи и со стороны американских вооруженных сил. Отвечая на вопрос о гипотетическом предложении о военном вмешательстве со стороны США, Гуайдо ответил, что этот вопрос, вероятно, был бы рассмотрен в парламенте и возможно даже одобрен.

Между тем действующее правительство ищет поддержки у других союзников. Сегодня российский министр иностранных дел примет в Москве коллегу из Каракаса. Главной темой разговора между Сергеем Лавровым и Хорхе Арреасой, станет неудавшаяся попытка госпереворота.

В начале недели Гуайдо объявил о начале финальной стадии по свержению режима Мадуро. После уличных столкновений с полицией были задержаны более 200 протестующих.