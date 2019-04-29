Пресс-секретарь: Форум «Открытой России» в Новосибирске пришлось перенести на другую площадку из-за угроз от ФСБ

Форум «Свободные люди» в Новосибирске пришлось перенести на другую площадку из-за угроз от ФСБ. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич.

«Сегодня в Новосибирске мы проводим форум «Свободные люди». Вчера нам стали отказывать в площадке, о которой мы предварительно договорились. Владельцы помещения не ожидали, что им будут звонить из ФСБ и угрожать, что это будет их последнее мероприятие», — рассказала она.

По словам Н.Грязневич, в связи с этим «Открытая Россия» нашла новую площадку. «Единственные люди, которые согласились нас приютить, нашлись в «Технопарке» в Академгородке. Форум идет, уже прошло несколько секций», — уточнила она.

Однако Н.Грязневич отметила, что на собравшихся все равно оказывается давление. «Сейчас приезжали силовики и отключили свет во всем здании», — добавила она.

Это уже третий по счету форум «Открытой России». В программе есть дискуссионные панели по современному диалогу политиков и избирателей, организации общественных кампаний, эффективному воздействию на местные власти и по информационной составляющей оппозиционной деятельности.