Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных страны готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов на территорию республики. Об этом сообщает газета El Pais. В обращении Мадуро говорится, что Венесуэла является не слабой и беспомощной, а страной с мощными национальными вооруженными силами. Глава государства призвал военных быть более сплоченными и более лояльными, чем когда-либо.