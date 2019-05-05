Петербуржский «Зенит» досрочно стал чемпионом страны по футболу

Медаль получит и нападающий команды Александр Кокорин, который остаётся в СИЗО.

Взять золото «Зениту» помог московский Локомотив. Столичная команда, которая занимает второе место, неудачно сыграла с тульским Арсеналом. Подопечные Юрия Сёмина вчера проиграли в гостях 0:2. До этой игры железнодорожники с учётом вчерашней ничьи Зенита в Грозном отставали от него на 9 очков. И лишь в случае победы в матче в Туле могли продолжить борьбу за чемпионский титул. Этого не случилось. Футболисты Зенита в самолёте возвращаясь в Петербург узнали о том, что стали чемпионами России. Радости игроков не было предела. А в аэропорту «Пулково» их уже ждали пять тысяч счастливых болельщиков.

Не скрывал своего ликования от досрочной победы президент Зенита Александр Медведев.

Золотую медаль получит в том числе и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который вместе с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым остаётся в СИЗО по обвинению в двух драках в центре Москвы. Кокорин, также как Дзюба, кстати впервые завоевали золотые медали национального первенства. Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак стал первым в истории, кому удалось выиграть российский чемпионат в качестве главного тренера, а до этого футболиста.

Локомотив продолжает борьбу за второе место. Его преследуют Краснодар и ЦСКА. Команды от Локо отстают на 3 и 5 очков соответственно. Борьбу за медали продолжают вести московский «Спартак» и тульский «Арсенал».