В Свердловской области депутат Госдумы Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома

Соответствующее видео появилось в Интернете. В интервью «Эху» Ионин сказал, что сожалеет об этом поступке и готов понести ответственность. Однако рад, что ситуация помогла привлечь внимание к проблеме обманутых дольщиков в свердловском городе Камышлов.

По словам Ионина, в минувшую субботу он ездил разбираться с проблемами дольщиков, после чего ему стали поступать звонки с предложениями «отстать от застройщика».