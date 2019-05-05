Вступили в силу новые правила идентификации пользователей сетевых мессенджеров

Теперь распознавание клиентов таких сервисов в обязательном порядке будет происходить в привязке к номеру телефона.

Постановление правительства, подписанное Дмитрием Медведевым еще в ноябре прошлого года, вменяет владельцам сервисов интернет-мессенджеров необходимость в обязательном порядке идентифицировать клиентов любого сервиса обмена мгновенными сообщениями. Мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. А он в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификации не произойдет. Если номер телефона в базе есть, то клиенту присваивается специальный идентификационный код. Плюс ко всему, при расторжении договора об оказании услуг со своим абонентом мобильный оператор теперь должен в течение суток проинформировать администрацию мессенджера об этом и на последующую идентификацию повторно будет отведено не более 20 минут. В Роскомнадзоре ранее утверждали, что новые правила на тайну переписки никак не повлияют.

По сути, привязка к номеру телефону вводит в легальное поле уже довольно давно существующую практику, поскольку идентификация в сервисах мгновенного обмена сообщениями в большинстве случаев так и происходит.