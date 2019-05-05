Футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Это произошло после того, как «Локомотив», проигравший 0:2 тульскому «Арсеналу», лишился шансов догнать питерскую команду в турнирной таблице. Как отмечает сайт Sports.ru, главный тренер Зенита" Сергей Семак впервые в истории российского футбола завоевал титул национального чемпиона в качестве игрока в составе клубов ЦСКА и «Рубин» и в качестве тренера. В составе «Зенита» чемпионом России стал, в том числе, футболист Александр Кокорин, который сейчас находится в СИЗО.