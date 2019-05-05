У «Игры престолов» может появиться как минимум три спин-оффа

Об этом написал на своем сайте Джордж Мартин — автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», по которым был снят популярный сериал. По его словам, HBO в настоящее время разрабатывает пять шоу-продолжений, причем работа над тремя из них «очень хорошо продвигается».

О чем они, американский писатель-фантаст говорить отказался, посоветовав взять экземпляр «Огня и крови» и предложить свои собственные теории. Мартин добавил, что съемки одного из спин-оффов могут начаться уже в этом году, еще два находятся на стадии разработки сценария.