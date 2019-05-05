Победившая на парламентских выборах в Финляндии Социал-демократическая партия начнет переговоры о формировании кабмина

Диалог с потенциальными кандидатами в состав правительства у лидера социал-демократов Антти Ринне обещает быть непростым. Дело в том, что сразу три партии набрали практически одинаковое количество голосов – свыше 17%. Помимо социал-демократов, победивших впервые за 15 лет, это ультраправая партия «Истинные финны», занявшая второе место, и правоцентристская «Национальная коалиционная партия». Несмотря на это, именно Ринне должен возглавить новый финский кабмин. По его словам, он намерен встретиться с представителями «Истинных финнов», занявшей четвертое место правящей партией «Финляндский центр» и «Христианскими демократами». При этом эксперты не исключают коалиции с «зелеными», получившими 10% от общего числа мест в парламенте. Впрочем, они уверены, что вне зависимости от состава правительства внешняя политика Финляндии не претерпит существенных изменений.

Четыре года назад правительство в Финляндии было сформировано из представителей первых трех победивших партий.