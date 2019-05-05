Около 180 ракет было выпущено минувшей ночью по территории Израиля из палестинского сектора Газа. Такие данные приводит информационный портал «Таймс оф Израэл» со ссылкой на заявление израильской армии. Отмечается, что таким образом общее число ракет, запущенных менее чем за сутки сторонниками радикальных группировок по израильской территории, составило 430. Также указывается, что израильские силы «минувшей ночью атаковали 60 объектов на территории Газы, доведя число целей до 180».

По подсчетам израильтян, в результате ударов в секторе Газа погибли 5 или 6 палестинских боевиков. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил о девяти жертвах воздушных атак. Также стало известно, что в городе Ашкелон скончался израильтянин, раненый при обстреле палестинцами одного из жилых кварталов.