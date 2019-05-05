В России с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

Отныне при регистрации нового пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору связи, а тот в свою очередь должен предоставить ответ в течение двадцати минут. После авторизации абонента внесут в специальный реестр с указанием, каким именно сервисом для переписки он пользуется.

При этом действующим пользователям не придется заново проходить идентификацию, если информация, которую сервис и оператор ранее от них получил, совпадут. За отказ работать по новым нормам мессенджеру может грозить штраф до миллиона рублей, а также блокировка на территории России.