В России прошли испытания техники для суборбитального туризма

Частная компания «КосмоКурс» проверила прочность образцов огневой стенки двигателя, рассказал «РИА Новости» гендиректор предприятия Павел Пушкин.

«КосмоКурс» занимается разработкой одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля. Первый 15-ти минутный полет запланирован на 2025 год. Туристы должны провести в невесомости около пяти минут. Ориентировочная стоимость билетов оценивается в 200-250 тысяч долларов. В год компания рассчитывает совершать до 115 пусков, отправляя в полет до 700 человек.