Пхеньян подтвердил ракетные запуски с восточного побережья страны

Уточняется, что это были тренировочные стрельбы. Как передает Северокорейское государственное агентство ЦТАК, цель учения состояла в проверке работоспособности крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения. Подчеркивается, что учениями руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным агентства, он остался доволен.

Северокорейские испытания — не повод для обострения международной обстановки, поскольку всё проходит в рамках договоренностей, — сказал «Эху» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Асмолов добавил, что, скорее всего, речь идет о новой улучшенной реактивной системе залпового огня.