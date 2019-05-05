Акция «Бессмертный полк» проходит в США

Она продлится еще несколько дней. Памятные шествия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в ближайшие дни в 25 американских городах. Жители более десяти из них уже приняли участие в марше.

Самое многочисленное шествие, по традиции, состоялось в Нью-Йорке. По набережной Гудзона на Манхэттене с портретами своих дедов и прадедов, служивших на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой, прошли свыше 2 тысяч человек. Акция завершилась минутой молчания и песней «Журавли», под которую в небо выпустили десятки белых шаров, символизирующих не вернувшихся с поля боя солдат.