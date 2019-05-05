В Ингушетии сегодня запланировано официальное бракосочетание местного депутата-единоросса и его украденной невесты

Ранее инцидент с похищением девушки вызывал гневную реакцию старейшин, а правоохранительные органы республики предпочли отмолчаться.

Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единая Россия» Магомед Дарсигов похитил жительницу республики с целью женитьбы на ней. В том, что это идет в разрез с уголовным кодексом, парламентарий в силу особенностей своего понимания ситуации, разбираться не стал. Инцидент произошёл в Малгобекском районе — похищенная женщина ранее занимала должность главного врача местной центральной районной больницы. Но в ситуацию вмешались старейшины и для урегулирования инцидента было решено сыграть свадьбу как можно быстрее. По некоторым данным, скандал удалось вывести из уголовной плоскости в сферу взаимоотношений между двумя влюбленными раздав в пользу малоимущих в ближайшей мечети около 200 тысяч рублей. Сам ингушский депутат заявил, что ни о каком похищении невесты речи не идет, а произошедшее – дань уважения обычаям предков и все прошло «по исламским традициям». Якобы именно так и выглядел обряд бракосочетания без регистрации в органах ЗАГСа. Впрочем, теперь его нужно будет провести и по светским правилам, как того и требует российское законодательство.

Два года назад ингушский парламент внес в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за похищение женщин для свадьбы, но глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров тогда эту инициативу не поддержал.