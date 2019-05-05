Главы МИД России и Венесуэлы встретятся сегодня в Москве

Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса обсудят возможные варианты диалога между действующим правительством и оппозицией Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Замглавы МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, сказал, что еще одной темой переговоров станет внешнее давление на Венесуэлу. При этом он не стал связывать встречу Лаврова и Арреасы с переговорами российского министра с госсекретарем США Майком Помпео, которые должны состояться уже в понедельник. Рябков уверяет, что речь идет исключительно о состыковке графиков. Ситуация в Венесуэле обострилась на этой неделе после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финального этапа по свержению Николаса Мадуро. Он, в частности, утверждал, что заручился поддержкой военных. Однако глава Минобороны Владимир Падрино Лопес уверял, что армия поддерживает Мадуро. По данным источников газеты The Wall Street Journal, в последний момент венесуэльская оппозиция не смогла договориться с главой военного ведомства.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже более трех месяцев.

Сегодня лидер венесуэльской оппозиции признался, что допустил просчеты при подготовке военного переворота. По его словам, он рассчитывал, что Мадуро сложит с себя полномочия, когда военные начнут массово переходить на сторону оппозиции. Однако этого не произошло. В интервью газете Washington Post Гуайдо также отметил, что готов к вооруженному вмешательству со стороны США и поставит на голосование в Национальном собрании любые предложения Вашингтона по этому вопросу.