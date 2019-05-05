До девяти человек возросло число жертв израильских налетов по палестинскому сектору Газа

Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники.

В свою очередь, газета «Таймс оф Исраэль» пишет, что израильтянин, получивший ранения при атаке палестинцев, скончался в городе Ашкелон. Ранее в полиции сообщили о двух раненых.

Накануне палестинские радикалы из сектора Газа выпустили более 250 ракет по Израилю. В ответ израильтяне поразили 120 военных объектов движений ХАМАС и «Исламский джихад» на территории анклава.