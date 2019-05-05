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07:32, 05 мая 2019

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире

В список, составленный аналитиками испанской газеты El Pais, вошли три якутских населенных пункта. По мнению экспертов, они отличаются максимально некомфортным климатом. В Якутске зимой температура воздуха опускается до минус 40, а летом может достигать 29 градусов. В селе Оймякон бывают морозы и до 71 градуса. По данным газеты, там живет много пожилых людей. Верхоянск ставит рекорды по температурным перепадам. Самая низкая температура там составила почти минус 70 градусов Цельсия, а самая высокая + 37.



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