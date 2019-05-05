«Зенит» стал пятикратным чемпионом России по футболу

Команда Сергея Семака оказалась недосягаемой для преследователей после прошедших накануне матчей 27-го тура. Сине-бело-голубые сыграли вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1, набрав 58 очков.

Ближайший преследователь петербургского клуба — «Локомотив» — проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2. В активе москвичей 49 очков.

Сегодня тремя матчами завершается 27 тур чемпионата России по футболу. ЦСКА и Краснодар продолжают борьбу за медали и места в Лиге Чемпионов.

ЦСКА после ряда неудач откатился на четвертое место. Из четырех последних матчей армейцы выиграли только один и потерпели два поражений. Более того, победивший накануне Спартак приблизился на расстоянии одного очка, что обещает нервную концовку чемпионата. Динамо еще может оказаться в зоне переходных игр, так что набирать очки – не прихоть, а жизненная необходимость. У Динамо одна победа в шести матчах. Краснодар на выезде играет против Ростова. В предыдущем туре южане в матче с ЦСКА добыли нечто более важное, чем три очка. Ростов же апрель просто провалил. Команда рухнула на 8 место и вряд ли может рассчитывать на Лигу Европы. Парадоксально, но с Еременко и Поповым Ростов играет хуже, чем до того, как они пришли, но в любом случае каждый из них в состоянии решить ключевой эпизод.

Начнется игровой день с матча между Крыльями Советов и Уфой. Соседи по турнирной таблице стараются избежать переходных