Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо признал, что попытка свержения действующего президента Николаса Мадуро потерпела неудачу. По его словам, причиной тому послужила недостаточная поддержка со стороны венесуэльских военных. Политик считает, что он и его сторонники просчитались в этом вопросе. При этом, в интервью газете The Washington Post он дал понять, что согласился бы на иностранную интервенцию в Венесуэлу со стороны США, если бы такое предложение поступило.