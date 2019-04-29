Руководитель штаба Навального в Петербурге пожаловался в СК на избивших его на акции 1 мая полицейских

Координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев требует возбудить уголовное дело против полицейских, избивших его на первомайской демонстрации. Он обратился в Следственный комитет через адвоката правозащитной организации «Апология протеста» Виталия Черкасова. Юрист рассказал «Эху», что ему пришлось подавать заявление через электронную приемную СК.

Сам активист вместе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым сейчас отбывает 10 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного митинга «Свободному Петербургу — свободные выборы».