В Афганистане сообщили о ликвидации одного из главарей «Исламского государства»*

Он руководил запрещенной в России террористической группировкой на севере Афганистана и в Центральной Азии. По имеющимся данным, боевик, известный под именем Муфти Узбек, был убит спецназом афганской полиции в северо-восточной провинции Баглан. Подчеркивается, что Узбек в основном «отвечал за планирование и организацию террористических атак», а также занимался «оснащением и финансированием ИГ в Центральной Азии».

* ИГ, Исламское государство — запрещенная в РФ террористическая группировка