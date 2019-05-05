«Бессмертный полк» в четвертый раз прошел по улицам Вашингтона

Колонна примерно из тысячи человек проследовала под звуки баяна и песни военных лет от стен резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее. Там прошла минута молчания в память о погибших. Среди участников были как многочисленные выходцы из стран СНГ, так и американцы, чьи предки воевали во Второй мировой. Также к маршу присоединились сотрудники российского посольства во главе с послом Анатолием Антоновым. За безопасностью следили полицейские патрули. Специально для поведения акции в центре Вашингтона перекрыли несколько улиц.