Папа Римский Франциск начинает свою четвертую с начала года и 29-ю с начала понтификата зарубежную поездку

Он отправляется в преимущественно православные Болгарию и Северную Македонию. Если в Болгарию ранее приезжал Иоанн Павел II (в 2002 году), то в Северной Македонии еще ни разу не бывал ни один глава Римско-католической церкви. Причем, как отмечают местные наблюдатели, Франциск — первый мировой лидер, который посещает Республику после изменения названия, а также всего через несколько дней после второго тура президентских выборов. В оба государства Папа едет по приглашению высшего руководства, а также католических епископов. Число католиков в этих странах не превышает 1% населения.