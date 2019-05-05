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06:32, 05 мая 2019

Папа Римский Франциск начинает свою четвертую с начала года и 29-ю с начала понтификата зарубежную поездку

Он отправляется в преимущественно православные Болгарию и Северную Македонию. Если в Болгарию ранее приезжал Иоанн Павел II (в 2002 году), то в Северной Македонии еще ни разу не бывал ни один глава Римско-католической церкви. Причем, как отмечают местные наблюдатели, Франциск — первый мировой лидер, который посещает Республику после изменения названия, а также всего через несколько дней после второго тура президентских выборов. В оба государства Папа едет по приглашению высшего руководства, а также католических епископов. Число католиков в этих странах не превышает 1% населения.



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